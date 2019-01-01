العفو الدولية تطالب الحوثيين بإلغاء حكم الإعدام الذي أطلقته بحق 30 شخصية سياسية في صنعاء

طالبت منظمة العفو الدولية مساء اليوم الثلاثاء، السلطات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، بإلغاء حكم الإعدام الذي أطلقته بحق 30 شخصية معارضة لها في صنعاء.

واعتبرت المنظمة في منشور مقتضب على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تلك الأحكام "جائرة"، وطالبت كذلك بإطلاق سراح المعتقلين على الفور.

من جانبها، استنكرت وزارة حقوق الإنسان التابعة في الحكومة اليمنية، الحكم الذي أصدره الحوثيون بحق المعتقلين لديها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "أعلنت سلطات المليشيات الانقلابية أنها ستنفذ الحكم خلال 15 يوماً من تاريخ اليوم في جريمة يندى لها جبين البشرية، وتهم ما جاء الله بها من سلطان على أناس مدنيين اختطفوا من بيوتهم وظلوا في حالة إخفاء قسري ليتم إظهارهم بعد ذلك في المعتقلات الوحشية للمليشيا".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمبعوث الأممي إلى اليمن بسرعة التحرك لإنقاذهم "والذين ليس لهم من جرم إلا أنهم يعيشون في مناطق تسيطر عليها المليشيا".

في السياق نفسه، أطلق ناشطون يمنيون مساء اليوم، حملة إلكترونية واسعة تضامناً مع المختطفين والمعتقلين الذين أصدر الحوثيون حكم الإعدام بحقهم.

وفي وقت سابق اليوم أصدر الحوثيون حكمًا بالإعدام بحق ثلاثين شخصية مناهضة لهم، وموالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح "الإخوان المسلمين"، وذلك بتهمة التخابر مع من تصفهم "بدول العدوان".