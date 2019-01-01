أوقاف الإسكندرية: قافلة دعوية للتعريف بالأشهر الحرم

وجهت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، قافة دعوية أمس الإثنين حول الأشهر الحرم، بعنوان "فلا تظلموا فيهن أنفسكم".



وقال الشيخ حسن عبد البصير، مدير إدارة الدعوى بالمديرية، إنه روى البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (السّنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم، ورجب مضر الّذي بين جمادى وشعبان).



و تابع عبد البصير: وقد سميت بالأشهر الحرم لتحريم القتال فيها إلا أن يبدأ العدو ولأن حرمة انتهاك المحارم فيها أشد من غيرها ولذلك نهانا الله عن ارتكاب المعاصي فيها مع انها محرمة في غيرها من الشهور إلا أنه في هذه الأشهر أشد حرمة "فلا تظلموا فيهنّ أنفسكم".



وأوضح مدير الدعوى إنه قد ذكر بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: {فلا تظلموا فيهنّ أنفسكم} أنه يحتمل أن الضمير يعود إلى الإثنى عشر شهرا، فقد جعلها الله تعالى مقادير للعباد، وأن تعمر بطاعته، ويشكر اللّه تعالى على منّته بها، وتقييضها لمصالح العباد.