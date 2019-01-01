حكومة قبرص تدين بشدة محاولة تركيا الجديدة للتنقيب في مياهها الإقليمية

أدانت الحكومة القبرصية بشدة اليوم الاثنين، محاولة تركيا الجديدة لإجراء عمليات حفر غير قانونية في شرق قبرص بالقرب من شبه جزيرة كارباسيا داخل مياهها الإقليمية، حسبما أفادت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية



وجاء في ببان صحفي صادر عن الرئاسة القبرصية أن هذه هي محاولة التنقيب الثانية التي تقوم بها تركيا بعد شهرين من بدء عمليات الحفر غير القانونية الجارية في الجزء الغربي من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.



و شدد البيان على أن "تركيا لا تزال تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وتتجاهل بشكل واضح دعوات الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لوقف الأنشطة الغير قانونية واحترام الحقوق السيادية لجمهورية قبرص في استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية في مناطقها البحرية. وأنه بدلاً من ذلك عليها الدخول في حوار كما يطالبها به المجتمع الدولي، وأن لا تحاول أن تفرض أمراً واقعاً".



كما أكد البيان أن جمهورية قبرص ستواصل الدفاع عن حقوقها المشروعة لصالح جميع مواطنيها الشرعيين، وانها ستكثف جهودها على المستوى القانوني والسياسي والدبلوماسي، باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها، لا سيما في إطار الاتحاد الأوروبي.



وكان الاتحاد الأوروبي قد هدد في وقت سابق باتخاذ تدابير عقابية ضد تركيا بسبب أنشطة التنقيب عن الغاز في جنوب البحر المتوسط، في خطوة قد تؤدي إلى تدهور العلاقات بين أنقرة وبروكسل إلى مستوى منخفض جديد.