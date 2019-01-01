أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة برئاسة المستشار أحمد عادل رئيس النيابة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات على خليفة إتهامه بهتك عرض طفل بمنطقة كرداسة بشمال الجيزة.



كما أمرت بعرض الطفل على الطب الشرعي وإعداد تقرير بالواقعة، وطلب سرعة تحريات المباحث للوقف على ملابساتها.

وأستمعت النيابة الى الطفل "سيف .م" 9 أعوام ووالدته التي اتهمت العاطل بهتك عرض طفلها.



وكشفت التحقيقات الأولية ان المتهم واستدرج الطفل بحجة اللعب معه وهتك عرضه وبعد انتهائه أطلق سراحه وهدد الطفل بعدم الحديث عن ما حدث، إلا أن الطفل أخبر أسرته بكافة التفاصيل وما ارتكبه المتهم.



وبمواجهة المتهم، بالواقعة انكر التهم الموجهة إليه وأقر أن هدفه كان اللعب معه دون التعرض له أو هتك عرضه.



وتلقى مباحث قسم شرطة كرداسة بلاغا من ربة منزل تفيد تعرض نجلها لهتك عرض على يد بائع وبإجراء التحريات تبين أن المتهم "محمود ا" بائع روبابيكيا، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وإحالته للنيابة للتحقيق معه.