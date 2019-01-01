رئيس موزمبيق: مستعدون لاتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين حقول الغاز

أكد فيليب نيوسي رئيس موزمبيق أن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين حقول الغاز، مشيرًا إلى التعاون مع الشركات متعددة الجنسيات المسؤولة عن استغلال الغاز الطبيعي في البلاد، مشددًا على ضرورة اتخاذ تدابير استثنائية "إذا لزم الأمر" للتأكد من تأمين الإمدادات حتى لا يؤثر ذلك على معدل النمو.

وأوضح نيوسي، في مقابلة مع قناة "يورنيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم الثلاثاء، أن الأعاصير التي ضربت موزمبيق يومي 14 و15 مارس وما بعدهما في 25 أبريل أدت إلى تأخير معدل النمو في البلاد، منوها إلى أنه يعمل على إنعاش الاقتصاد بعد الأزمة المالية التي ضربت العالم وتضررت موزمبيق منها.