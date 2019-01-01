التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة حوثية باتجاه السعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة مستهدفة الأعيان المدنية.

وأوضح العقيد المالكي "أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، مؤكدا استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"،بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كان المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني الموالي لجماعة أنصار الله الحوثية العميد يحيى سريع قد اعلن مساء اليوم الاثنين أن الطيران المسير نفذ عمليات واسعة باتجاه مطار أبها الدولي ومحطة كهرباء تهامة في مدينة أبها السعودية وذلك باستخدام طائرات قاصف (2 كيه)، حسبما ذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين.

كان سريع قد اعلن في مطلع الشهر الجاري عن تنفيذ 36 عملية بطائرات مسيرة خلال الشهرين الماضيين استهدفت منشآت سعودية، مشيرا إلى أن "العمليات قد تتوسع لتشمل أهدافاً أخرى مشروعة وضمن نطاقات جغرافية أوسع".