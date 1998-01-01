انضم إقليما جوانجشي وأنهوي الصينيان، اليوم الخميس، إلى قائمة الأقاليم والمناطق الصينية التي قررت إعفاء أصحاب العمل من أقساط التأمينات الاجتماعية حتى نهاية العام الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن هذا الإجراء يستهدف مساعدة السلطات الإقليمية في معالجة التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

كانت الإدارة العامة للضرائب في الصين قد أعلنت هذه السياسة يوم 28 يونيو الماضي في إطار جهود دعم النشاط الاقتصادي التي بدأ تطبيقها بمجرد تفجر الأزمة الصحية في الصين في مطلع العام الحالي.

وأعلن إقليما جوانجشي وأنهوي اليوم إعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطةومتناهية الصغر من دفع اقساط ثلاثة أنواع من التأمينات الاجتماعية حتى نهاية العام الحالي.

كان إقليم هوبي الذي شهد اول تفش لفيروس كورونا المستجد، قد أعلن إجراءات مماثلة أمس الأربعاء.

وأعلنت منطقة بكين وإقليما هينان وفوجيان تبني سياسات مماثلة لمساعدة الشركات خلال الأسبوع الحالي.

في الوقت نفسه، فإن الشركات الكبيرة التي استفادت من هذا الإعفاء خلال النصف الأول من العام الحالي، لم تعد مؤهلة للاستفادة من الإعفاء إلا إذا أكدت هذه الشركات ان أنشطتها تضررت بشدة من تداعيات الجائحة، حيث سيتم السماح باستمرار الإعفاء لها لمدة ستة أشهر إضافية.

ووفقا للإجراءات الأخيرة، فإنه يمكن لأصحاب الشركات الفردية طلب تأجيل سداد اشتراك صندوق التقاعد حتى بداية العام المقبل او حتى نهايته إذا لزم الأمر.

إلا إذا أكدت هذه الشركات ان أنشطتها تضرت بشدة من تداعيات الجائحة، حيث سيتم السماح باستمرار الإعفاء لها لمدة ستة أشهر إضافية، إذا كانت تطلب الأمر ذلك.