 وزير الصحة الكويتي: شفاء 578 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 42 ألفا و686 حالة - بوابة الشروق
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وزير الصحة الكويتي: شفاء 578 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 42 ألفا و686 حالة

أ ش أ
نشر في: الخميس 9 يوليه 2020 - 9:32 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يوليه 2020 - 9:32 ص

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الخميس، شفاء 578 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 42 ألفا و686 حالة.

وقال وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال578 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 593 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 42 ألفا و108 حالات.

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