صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول برقم جديد

حقق محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رقمًا تاريخيًا، خلال فوز فريقه على برايتون مساء الأربعاء.

وسجل محمد صلاح هدفين وصنع آخر ليحصد جائزة رجل مباراة فريقه ضد برايتون والتي أقيمت مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج وانتهت بفوز الريدز بنتيجة 3-1.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات «أوبتا» فإن صلاح بات رابع لاعب في تاريخ ليفربول، يساهم في تسجيل 100 هدف بالبريميرليج، بواقع 73 هدفا و27 تمريرة حاسمة في 104 مباريات.

ولا يتفوق على صلاح في هذا الجانب سوى ستيفن جيرارد (212 هدفا)، وروبي فاولر (158 هدفا)، ومايكل أوين (148 هدفا).

من ناحية ثانية، ذكرت شبكة «سكاي سبورتس»، أن الهدف الثاني لصلاح يحمل الرقم 250 لثلاثي ليفربول الهجومي المكون من صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، في عهد المدرب الألماني يورجن كلوب بكافة المسابقات.

وتوزعت هذه الأهداف على النحو التالي: 94 هدفا لصلاح، 79 هدفا لماني، و77 هدفا لفيرمينو.

100 - Mo Salah has reached 100 goal involvements for @LFC in the @premierleague (73 goals, 27 assists in 104 apps), becoming just the fourth player to do so for the Reds after Steven Gerrard (212), Robbie Fowler (158) and Michael Own (148). Century. pic.twitter.com/MmXjvn3l8F