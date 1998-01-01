يوسف بطرس غالي: الأجيال الحالية ستتأثر بكورونا لـ40 سنة مقبلة

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، أن الدول الكبرى تتعامل بأنانية وتنظر لنفسها فقط للخروج من أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتًا إلى عدم وجود تعاون بين البنوك المركزية في العالم بشأن التداعيات الاقتصادية للأزمة.

وأضاف في حوار عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج «المصري أفندي»، مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أن التعاون الاقتصادي الذي كان موجودًا في العالم، خلال الأزمة الاقتصادية في عام 2008، لم يعد موجودًا الآن، قائلًا إن «أغلب الدول في العالم على رأسهم أمريكا تتعامل بمبدأ نفسى فقط».

وقال إن «الفيروس سيغير من شكل القرن الـ21 وحياة الجيل الحالي»، متابعًا: «الأجيال الحالية ستتأثر بالأزمة خلال الـ40 سنة المقبلة، وستعيش في بيئة مختلفة جذريا عن البيئة الحالية، خاصة وأن تداعيات كورونا لا يعرف أحد موعد انتهائها».