لا اتفاق في مجلس الأمن حول مشروع قرار ثان بشأن المساعدات لسورية

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(د ب أ)

أعلن السفير الألماني لدى الأمم المتحدة، كريستوف هويسجن، الأربعاء، أن مشروع قرار ثانيا بشأن استمرار المساعدات الإنسانية إلى سورية التي تمزقها الحرب، لم يحظ بالموافقة في مجلس الأمن الدولي.

والمقترح الروسي هو مشروع قرار مضاد لمشروع القرار الألماني البلجيكي الذي رفضته روسيا والصين يوم الثلاثاء.

وصوتت أربع دول فقط لصالح مشروع القرار الروسي، هي روسيا والصين وفيتنام وجنوب أفريقيا، بينما صوتت ضده سبع دول بينها ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وامتنعت الدول الأربع الأخرى عن التصويت.

وقالت بعثة ألمانيا في الأمم المتحدة إن اقتراح روسيا لا يفي بالمتطلبات الأساسية التي حددها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أو المنظمات غير الحكومية.

ويتيح القرار الحالي للأمم المتحدة توصيل مساعدات الإغاثة الحيوية إلى سورية منذ 2014 من خلال معابر حدودية لا تخضع للحكومة السورية، مما شكّل شريان حياة حيويا لملايين السوريين.

وتسعى روسيا، الداعم الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد، إلى توصيل المساعدات من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

وبعد الضغط بنجاح على الأمم المتحدة لوقف إرسال المساعدات عبر اثنين من أربعة معابر حدودية ، ترغب روسيا حاليا في تقييد جميع مساعدات الأمم المتحدة على معبر واحد على طول الحدود التركية السورية.