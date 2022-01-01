 لجان البعثة الرسمية تتأكد من نجاح تصعيد كامل حجاج السياحة - بوابة الشروق
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لجان البعثة الرسمية تتأكد من نجاح تصعيد كامل حجاج السياحة

طاهر القطان
نشر في: السبت 9 يوليه 2022 - 12:56 ص | آخر تحديث: السبت 9 يوليه 2022 - 12:56 ص

أنهى الحجاج، أداء المناسك بعرفة، وتوجهوا حاليا إلى منى لرمي جمرات العقبه الكبرى، وذلك بمرافقة مشرفى الشركات.

يأتى ذلك بمرافقة وتحت إشراف لجان بعثة الحج الرسمية لوزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً في المملكة العربية السعودية، برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة.

وصرحت "سامية"، بأن جميع حجاج السياحة في صحة جيدة، وأن لجان بعثة الوزارة لم تخطر حتى الآن بأى مشكلات صحية بينهم.

وتأكدت وزارة السياحة والآثار من نجاح تصعيد كامل حجاج السياحة البالغ عددهم 9200 حاج، وذلك من خلال اللجان الميدانية التي تغطي كافة مكاتب خدمات الطوافة بمشعر عرفات لتقوم بالتدخل وانهاء أي مشكلات قد تطرأ أثناء التسكين بالمخيمات، أو بالخدمات التي سبق التعاقد عليها.

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