مصرع طفل إثر نشوب حريق بمنزل في قنا

لقي طفل مصرعه بمحافظة قنا، اليوم الأحد، إثر نشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.
وتلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارا من مأمور مركز شرطة قنا يفيد بنشوب حريق بداخل منزل مكون من 3 طوابق بقرية أولاد عمرو.
وبانتقال قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، تمت السيطرة على الحريق.
وتبين مصرع الطفل غانم سيد مصطفى، 3 أعوام.
ونقلت الجثة وأودعت بمشرحة مستشفى قنا الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الطبيب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه.