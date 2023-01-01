مصرع طفل إثر نشوب حريق بمنزل في قنا

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لقي طفل مصرعه بمحافظة قنا، اليوم الأحد، إثر نشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.

وتلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارا من مأمور مركز شرطة قنا يفيد بنشوب حريق بداخل منزل مكون من 3 طوابق بقرية أولاد عمرو.

وبانتقال قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، تمت السيطرة على الحريق.

وتبين مصرع الطفل غانم سيد مصطفى، 3 أعوام.

ونقلت الجثة وأودعت بمشرحة مستشفى قنا الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الطبيب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه.