الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بمخيم النصيرات راح ضحيتها 14 طفلا وامرأة

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن «جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروّعة غرب المخيم الجديد غرب مخيم النصيرات (وسط قطاع غزة)، راح ضحيتها 17 شهيداً من عائلة أبو فريح، بينهم 14 طفلًا وامرأة».

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «هذه المجزرة تأتي بالتزامن مع ارتكاب الاحتلال 6 مجازر في مخيمات الوسطى، مما رفع أعداد الشهداء إلى 29 شهيداً خلال ساعات، غالبيتهم من الأطفال والنساء، حيث يأتي ذلك في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني للشهر العاشر على التوالي».

وأدان بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي للمجازر والجرائم ضد المدنيين، فضلًا عن اصطفاف الإدارة الأمريكية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر المروّعة ضد المدنيين.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية، وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.