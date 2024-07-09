بوتين ومودي يتعهدان بالتعاون الوثيق خلال محادثات رسمية في موسكو

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال محادثات رسمية في موسكو بالعلاقات الثنائية الوثيقة والممتدة منذ عقود بين بلديهما.

وقال بوتين خلال الاجتماع الذي عقد في الكرملين إن الهند وروسيا تربطهما "شراكة استراتيجية متميزة".

وقالت وزارة التجارة الهندية إن التجارة بين البلدين كانت قد ارتفعت بنسبة 60% العام الماضي. وأشارت إلى أنها وصلت إلى ما يعادل 65 مليار دولار، حيث شكلت واردات الهند من النفط والأسمدة من روسيا الحصة الأكبر في التبادل التجاري.

وأكد مودي خلال اجتماعه مع ممثلي الجالية الهندية في موسكو أن "كل هندي يشعر أن روسيا صديقة للهند في النعماء والبأساء ... هذه العلاقة مبنية على أساس قوي من الثقة والاحترام المتبادلين".

كما أشاد مودي (73 عاما) بالخصال القيادية لبوتين.

وكان مودي قد قال قبيل المحادثات الرسمية بين الوفدين الروسي والهندي في الكرملين، إن البلدين سيواصلان تطوير علاقاتهما وتحقيق أهداف جديدة.

وأضاف مودي: "اقول بثقة، استنادا إلى تجربتنا السابقة، إننا سنعمل معا في المستقبل، وسنعمق كافة جوانب تعاوننا ونحقق أهدافا جديدة"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

ووجه مودي الشكر لبوتين على ترحيبه الحار وعلى تهنئته بالفوز بالانتخابات التي جرت في الهند في يونيو الماضي.

وقال مودي: "لقد حققنا فوزا غير مسبوق في الانتخابات الهندية، واشكركم على تهنئتنا بالفوز. وأنتم كذلك فزتم بالانتخابات في مارس الماضي وأهنئكم مجددا على ذلك".