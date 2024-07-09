تامر حسني يشوق جمهوره لعمل جديد مع كارولين عزمي

شوق الفنان تامر حسني جمهوره لعمل جديد يجمعه بالفنانة كارولين عزمي، يجري تصويره حاليا في أحد المدن الساحلية، حيث نشر تامر حسني عبر حسابه على موقع «انستجرام»، صورة له تجمعه بكارولين عزمي، أثناء تواجدهم على أحد اليخوت.

وظهر تامر حسني بـ« لوك جديد»، حيث ظهر حليق الرأس ووجهه ممتلئ، وعلق على الصورة قائلا: «اللي هيقول أنا بصور إيه أنا والقمر اللي جنبي عندي مفاجأة له».

وسبق ونشر تامر حسني صورة له من كواليس أحدث أعماله، عبر حسابه بـ إنستجرام، مما لاحظ الجمهور عليه بعض الملامح المختلفة، وعلق تامر: «يا صباح الفل عالكل، بصورلكوا حاجة جديدة جدا دلوقتي بس مش جامدين جامدين»، وتسائل الجمهور حول لوك تامر حسني الجديد.

يشار إلى أن تامر حسني طرح خلال الأيام الماضية، أغنية «جامدين جامدين»، تزامنا مع موسم الصيف، وتصدرت الأغنية محركات البحث، و مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من نشرها.