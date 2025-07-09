واشنطن تفرض عقوبات على المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، لجهودها في دفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات بحق الولايات المتحدة وإسرائيل، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكتب روبيو في منشور على منصة "إكس": "فرضت اليوم عقوبات على المقررة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي لجهودها الشائنة وغير المشروعة في دفع المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد مسئولين وشركات وموظفين في الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأضافت: "لن نتسامح بعد الآن مع حملة الحرب السياسية والاقتصادية التي تشنها ألبانيزي ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، وسوف نقف دائمًا إلى جانب شركائنا في حقهم في الدفاع عن النفس".

وصرحت ألبانيزي، العام الماضي بأنها تعتبر ما يحدث في غزة "إبادة جماعية مدبرة"، وأعربت مرارا عن دعمها لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو.

وفي وقت سابق، دعت ألبانيزي، إلى "فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل" و"تعليق الاتفاقات التجارية" معها، محذرةً من أن "ممارسات إسرائيل في غزة ليست حربًا، بل حملة إبادة".