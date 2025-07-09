 محافظ بورسعيد يبحث مع وفد هيئة التعاون الدولي الياباني سبل إدارة المخلفات البلاستيكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ بورسعيد يبحث مع وفد هيئة التعاون الدولي الياباني سبل إدارة المخلفات البلاستيكية

محسن عشري
نشر في: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 11:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 11:56 م

استقبل اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدًا من هيئة التعاون الدولي الياباني “جايكا” برئاسة الدكتور أشرف مبروك العبد، رئيس برامج هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)؛ لبحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ مشروع إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتحسين منظومة إدارة النفايات الصلبة ودعم إعادة التدوير المحلي ببورسعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وممثلي الجهات التنفيذية المختصة بالمحافظة.

وتناول اللقاء، مناقشة تنفيذ مشروع “تحسين سلسلة القيمة لإدارة المخلفات لدعم إعادة التدوير المحلية وإعادة استخدام المخلفات البلاستيكية”، والذي يتم بالتعاون بين هيئة “جايكا” ووزارة البيئة، وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، وينفذ في محافظة بورسعيد كنموذج أولي؛ تمهيدًا لتعميمه على مستوى الجمهورية.

وأكد محافظ بورسعيد، استعداد المحافظة لتقديم كل سبل الدعم والتيسيرات اللازمة لتنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي في تطوير منظومة إدارة المخلفات وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب وفد هيئة التعاون الدولي الياباني عن تقديرهم لمحافظ بورسعيد على حفاوة الاستقبال، مؤكدين حرص الهيئة على دعم مشروع إعادة تدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة، بما يمثل نواة لأول مجمع معالجة متكامل للمخلفات الصلبة في مصر.


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