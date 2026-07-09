يلتقي جمهور معرض الإسكندرية للكتاب، يوم السبت المقبل 18 يوليو، مع الكاتبة نهلة كرم، في حفل توقيع أحدث إصداراتها رواية "دراما كوين"، والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية.

ويستضيف جناح الدار المصرية اللبنانية (رقم 7) داخل معرض الإسكندرية للكتاب، في تمام الساعة السادسة مساءً، فعاليات توقيع الكتاب، حيث يتيح اللقاء فرصة مميزة للقراء للتفاعل المباشر مع الكاتبة، ومناقشتها في عوالم الرواية وتفاصيلها السردية.

وتتناول رواية "دراما كوين" عوالم نسائية مغلقة داخل استوديو مخصص لرقص "البول"، حيث تجتمع نساء لا يعرفن عن بعضهن شيئًا، غير أن عمودًا واحدًا يجمعهن، يترك كدمات على الأجساد، ويحرر من كدمات أعمق لا يراها أحد.

وتدور أحداث الرواية حول نساء يصرخن ويضحكن ويبكين، لكل واحدة منهن دافعها الخفي للحضور، ومع تلاقي المصائر داخل هذا الفضاء الحميمي تتبدل حياتهن جذريًا، في طرح سردي يثير تساؤلًا: كيف يمكن لعمود أن يقلب حياة كاملة؟

وتعد الرواية إضافة جديدة لمسيرة نهلة كرم الأدبية، المعروفة بتناولها النفسي والاجتماعي العميق للشخصيات.

جدير بالذكر أنه صدر لنهلة كرم من قبل ثلاث روايات، هي: "على فراش فرويد"، و"المقاعد الخلفية" (الفائزة بجائزة ساويرس)، و"خدعة الفلامنجو" التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة كتارا.

كما أصدرت مجموعتين قصصيتين هما: "أن تكون معلقًا في الهواء" و"الموت يريد أن أقبل اعتذاره"، ووصلتا إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس.