مدرب النرويج: كين وبيلينجهام أخطر أسلحة إنجلترا

أكد ستاله سولباكن، المدير الفني لمنتخب النرويج، أن فريقه يدخل مواجهة إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2026 بكامل جاهزيته، مشيدًا في الوقت نفسه بالثنائي هاري كين وجود بيلينجهام، معتبرًا أنهما أبرز لاعبي المنتخب الإنجليزي.

ورفض سولباكن الاعتقاد بأن امتلاك النرويج عددًا من اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي يمنحها أفضلية قبل اللقاء، مشيرًا إلى أن أفضل لاعبي إنجلترا لا ينشطون في "البريميرليج".

وقال في المؤتمر الصحفي: "لا أعلم إن كان ذلك يمنحنا أفضلية. صحيح أن بعض لاعبينا واجهوا العديد من لاعبي إنجلترا، لكن أفضل لاعبين لديهم ربما لا يلعبان في الدوري الإنجليزي، بل في إسبانيا وألمانيا."

وأشاد المدرب النرويجي بما حققه فريقه بعد الإطاحة بالبرازيل في دور الـ16، لكنه شدد على ضرورة عدم الانجراف وراء الثقة الزائدة، موضحًا: "الفوز منحنا دفعة معنوية كبيرة، لكن لكل مباراة ظروفها الخاصة. لا أعتقد أن أي منافس استهان بنا، فجميع المنتخبات تدرس خصومها جيدًا، ولن يختلف الأمر أمام إنجلترا."

وحسم سولباكن الجدل بشأن الحالة الصحية للاعبيه، بعدما ترددت أنباء عن انتشار المرض داخل المعسكر، وقال: "صحيح أن أوديجارد كان مريضًا، لكن المقصود كان عمه توماس، أخصائي العلاج الطبيعي، وليس مارتن. جميع اللاعبين في حالة جيدة، ولم تسجل أي إصابات مرضية بينهم، بينما تعرض بعض أفراد الجهاز الفني فقط لوعكة صحية."

كما أثنى على الدور القيادي الذي يؤديه إيرلينج هالاند داخل المنتخب، مؤكدًا أنه قائد داخل وخارج الملعب، وأضاف: "هالاند واحد من المجموعة، نشأ مع معظم اللاعبين منذ منتخبات الناشئين، والجميع يستمتع بهذه الرحلة."

وتحدث أيضًا عن قائد الفريق مارتن أوديجارد، موضحًا أنه يتحمل مسؤوليات أكبر مع المنتخب مقارنة بما يقدمه مع أرسنال، وقال: **"ربما يتمتع بحرية أكبر معنا، وفي أرسنال يتقاسم المسؤولية مع لاعبين أصحاب خبرات مثل ديكلان رايس ومارتن زوبيميندي، أما معنا فنضع على عاتقه مسؤوليات أكبر، وقد كان مع هالاند من أفضل لاعبينا وقائدًا مميزًا حتى في الفترات الصعبة."