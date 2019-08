حصل ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني على جائزة أفضل هدف في النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومنحت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أوروبا على مواقع التواصل الاجتماعي هدف ليونيل ميسي من ركلة حرة مباشرة في شباك ليفربول الإنجليزي بذهاب نصف نهائي النسخة الماضية.

وكان برشلونة قد تغلب على ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة في لقاء الذهاب قبل أن يخسر برباعية دون رد في لقاء الإياب على ملعب أنفيلد رود، ليتأهل الريدز إلى المباراة النهائية التي حسمها لصالحه بالفوز بهدفين على توتنهام هوتسبير.

🔵🔴 A stunning free-kick from the @FCBarcelona captain! #UCL | #GoalOfTheSeason pic.twitter.com/nUHfJVPuBl