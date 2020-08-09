الهند توقف استيراد بعض السلع الدفاعية لتعزيز الصناعة المحلية

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أعلن وزير الدفاع الهندي راجناث سينج، اليوم الأحد، أن الهند سوف تتوقف عن استيراد 101 سلعة مرتبطة بقطاع الدفاع بحلول عام 2024 من أجل إعطاء دفعة للصناعة المحلية.

وتشمل العناصر المدرجة في القائمة قطع مدفعية وبنادق هجومية وفرقاطات وأنظمة مسح ضوئي وطائرات نقل.

وقال سينج، في سلسلة من التغريدات على "تويتر": "من المقرر تنفيذ الحظر على الواردات بشكل تدريجي بين عامي 2020 و2024".

وأضاف: "هدفنا هو إبلاغ صناعة الدفاع الهندية بالمتطلبات المتوقعة للقوات المسلحة حتى تكون مستعدة بشكل أفضل لتحقيق هدف التحول للإنتاج المحلي".

وتم إعداد قائمة الأصناف من جانب وزارة الدفاع بعد تقييم القدرات الحالية والمستقبلية لتصنيع الذخيرة والمعدات داخل البلاد، بالتشاور مع القوات المسلحة والشركات المصنعة الخاصة والتابعة للدولة.

وقال سينج إن القرار يهدف إلى تعزيز الإنتاج الدفاعي المحلي، وتم اتخاذه استجابة لدعوة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للاعتماد على النفس في الهند.

وأوضح سينج، أن عقودا تقدر قيمتها بنحو 4 تريليونات روبية (53 مليار دولار تقريبا) سوف تخصص لتصنيع المعدات الدفاعية المحلية والصناعات ذات الصلة في السنوات الست إلى السبع المقبلة.

واحتلت الهند المرتبة الثالثة من حيث الإنفاق على المعدات العسكرية في العالم في عام 2019، بعد الولايات المتحدة والصين، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

ويُنظر إلى التوترات والنزاعات الحدودية بين الهند وجارتيها باكستان والصين على أنها المحركات الرئيسية لزيادة إنفاقها العسكري.