أحمد موسى مستنكرا: «ينفع يكون عندنا مصانع ونسيب البلد غرقانة في المنتجات التركية؟!»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجموعة من المستثمرين السوريين الموجودين في مصر منذ تسعة أعوام طالبوه بتوجيه رسالة للدولة المصرية: «هل ينفع فتح باب الاستيراد على البحري».

وانتقد خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، متسائلًا: «ينفع نكون عندنا مصانع ونسيب البلد غرقانة بالمنتجات التركي والصيني وغيرها؟!».

وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعم أسعار المنتجات حتى تصل مصر بأسعار أقل من المصري، مطالبًا بضرورة دعم المنتج المصري حتى يكون سعره أقل من التركي إضافة إلى أنه يمتاز بالجودة العالية».

وأشار إلى أن المغرب يفرض رسومًا على المنتج الأجنبي بنسب تصل إلى 65%، لتشجيع المنتج المحلي والصناعة المحلية، لافتًا إلى أن الرسوم التي تفرضها مصر على المنتجات الأجنبية لا تتجاوز 6%.

وطالب بضرورة زيادة الرسوم على المنتجات الأجنبية لدعم المنتجات المحلية المصرية، حتى يستفيد المواطن المصري من منتجات بلاده، وبالتالي يكون تم مساعدة مصر والصناعة المحلية.