الهند تسجل أكثر من 35 ألف إصابة بفيروس كورونا و447 وفاة

سجلت الهند 35 ألفا و499 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 31 مليونا و969 ألفا 954 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، اليوم الاثنين- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 447 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 428 ألفا و309 أشخاص.

وأفادت بأن 39 ألفا و686 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 31 مليونا و139 ألفا 457 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 402 ألف و188 حالة.