النائب فريدى البياضى: العالم يقدر نجاح مصر فى وقف إطلاق النار بقطاع غزة

أكد النائب فريدى البياضى عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشئون الخارجية، أن العالم كله يقدر ويحترم نجاح مصر فى وقف سلسال الدم بقطاع غزة.

وأضاف: "مرة أخرى تثبت مصر أنها صمام أمان المنطقة؛ وقد أكد ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما قدم شكراً خاصاً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وللمسئولين المصريين بعد 3 أيام دامية أصيب فيها المئات واستشهد فيها العشرات من المدنيين العزّل الفلسطينيين بينهم العديد من النساء والأطفال.

وذكر أن العالم كله يدرك تماماً أن مصر ستظل على عهدها فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين باعتبار أن القضية الفلسطينية تمثل أولوية قصوى لمصر قيادة وحكومة وبرلماناً وشعباً.

وطالب البياضي، فى بيان له أصدره اليوم، المجتمع الدولى بصفة عامة ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة، دعم الموقف الثابت والتاريخي لمصر الذى يتمثل فى أن الحل لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية؛ وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية والتوقف عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي من التوسع في الاستيطان واعتقال الأبرياء الفلسطينيين وتهويد هوية القدس الشرقية.

وأكد أنه يجب تطبيق القانون الدولي والقرارات ذات الصلة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ وذلك من أجل تعزيز عملية السلام في المنطقة موضحا أن مصر سوف تواصل دورها المحوري لتحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط.