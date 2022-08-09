مدرب الاتحاد الجديد: نعاني من ضيق الوقت قبل مباراة الإسماعيلي

أكد محمد نور المدرب العام لفريق نادي الاتحاد السكندري، سعي الجهاز الفني الجديد بقيادة محمد عمر، لاستعادة نغمة الانتصارات من جديد بمسابقة الدوري الممتاز وتحسين النتائج، في الفترة المتبقية من عمر المسابقة.

وقال نور عبر برنامج «البريمو» على قناة «تن» :«نعمل على إسعاد جماهير نادي الاتحاد السكندري واستعادة الانتصارات من جديد بعد فترة سوء توفيق ببطولة الدوري الممتاز في الفترة الماضية».

وأضاف نور: «نعاني من ضيق الوقت قبل مباراة الإسماعيلي في مسابقة الدوري، وأعد بتحسن النتائج لفريق الاتحاد السكندري في الفترة القادمة».

يُذكر أن الاتحاد السكندري أعلن تولي محمد عمر، تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، خلفًا لـ عماد النحاس الذي تقدم باستقالته عقب الخسارة من الأهلي بثلاثية نظيفة، في بطولة الدوري الممتاز.