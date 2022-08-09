أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن ما أسماها "قوة خاصة" اغتالت المطلوب رقم 1 لجيش الاحتلال في منطقة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وهو المقاوم إبراهيم النابلسي.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" عن متحدث عسكري إسرائيلي: "قوة خاصة من وحدة يمام حاصرت المنزل الذي يتحصن فيه المطارد إبراهيم النابلسي فجر اليوم، وتمكنت من اغتياله واغتيال مطارد آخر معه بعد اشتباكات عنيفة، في حين أعلن عن إصابة العشرات بنيران الجيش".

في السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن قوة خاصة تمكنت من اغتيال المطارد إبراهيم النابلسي بعد مطاردة استمرت لحوالي العام، تمكن الاحتلال حينها من تصفية غالبية أفراد من زعمت أنها "خليته".

وأطلق جيش الاحتلال عدة صواريخ مضادة للدروع تجاه المنزل الذي تحصن فيه داخل البلدة القديمة من نابلس.

ويتهم الاحتلال، الشهيد النابلسي، بالمسؤولية عن تنفيذ عدة عمليات إطلاق نار تجاه نقاط ومواقع عسكرية في محيط نابلس، ونجا من 4 محاولات اغتيال خلال الأشهر الأخيرة.