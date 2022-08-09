شركات بناء السفن الكورية الجنوبية تستحوذ على 55% من طلبيات العالم في يوليو

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء فوز شركات بناء السفن الكورية الجنوبية بأكثر من نصف إجمالي طلبيات بناء السفن على مستوى العالم خلال تموز/يوليو الماضي، لكي تواصل تصدر قائمة أكبر شركات بناء السفن في العالم من حيث الطلبيات للشهر الثالث على التوالي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن تقرير شركة كلاركسون ريسيرش سيرفسز لأبحاث السوق القول إن الشركات الكورية الجنوبية بقيادة هيونداي للصناعات الثقيلة وقعت عقودا لبناء سفن جديدة تعادل 16ر1 مليون طن خلال الشهر الماضي أي بنسبة 55% من إجمالي حجم التعاقدات في العالم البالغ 1ر2 مليون طن.

وجاءت شركات بناء السفن الصينية في المركز الثاني وحصلت على طلبيات تعادل 620 ألف طن خلال الشهر الماضي بما يعادل 30% من إجمالي الطلبيات العالمية خلال الشهر.

وحصلت الشركات الكورية الجنوبية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي على عقود تعادل 13ر11 مليون طن، بما يعادل 47% من إجمالي طلبيات بناء السفن في العالم.

وجاءت الشركات الصينية في المركز الثاني وحصلت على تعاقدات بإجمالي 07ر10 مليون طن تعادل 42% من إجمالي الطلبيات العالمية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

واستفادت شركات بناء السفن الكورية الجنوبية من زيادة الطلب العالمي على ناقلات الغاز الطبيعي المسال وهو القطاع الذي تتمتع فيه هذه الشركات بميزة تنافسية عالية.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي حصلت الشركات الكورية الجنوبية على عقود لبناء 103 ناقلات غاز طبيعي مسال تصل حمولة الواحدة منها إلى 140 ألف متر مكعب أو أكثر وهو أعلى رقم لهذه الطلبيات منذ بدء نشر بيانات كلاركسون ريسيرش سيرفسز عام 2000.

وواصل إجمالي الطلبيات المتراكمة لدى الشركات الكورية الجنوبية ارتفاعه للشهر الحادي عشر على التوالي ليصل إلى ما يعادل 86ر35 مليون طن بنهاية الشهر الماضي بزيادة نسبتها 26% عن الشهر نفسه من العام الماضي.