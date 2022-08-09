 الرئيس الأوكراني يعرب عن امتنانه للشعب الأمريكي وبايدن بسبب حزمة مساعدات غير مسبوقة - بوابة الشروق
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الرئيس الأوكراني يعرب عن امتنانه للشعب الأمريكي وبايدن بسبب حزمة مساعدات غير مسبوقة

كييف - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 12:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 12:01 م

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن امتنانه للشعب الأمريكي وللرئيس جو بايدن، لما أطلق عليه "حزمة مساعدات أمنية أخرى غير مسبوقة"، لدعم بلاده في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء.

كانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق تخصيص 4.5 مليار دولار، كدعم إضافي مباشر للميزانية، ومليار دولار أخرى كمساعدات عسكرية، وهو أكبر سحب من المخزون الحالي منذ بدء الحرب، بحسب ما أعلنته البنتاجون.

وقال زيلينسكي في تغريدة له على تويتر: "كل دولار من هذه المساعدات خطوة نحو هزيمة المعتدي".

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