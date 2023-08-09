ظهرت الفنانة بشرى، بفستان زفاف من تصميم هاني البحيري في كواليس مسلسلها الجديد "طبيبة شرعية"، حيث خطفت به الأنظار ونالت إطلالتها إعجاب كل محبيها، وظهر معها الفنان فيراس سعيد مرتديا بدلة.

المسلسل من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي أبو شادي، ويشارك بشري في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

وكانت انتهت بشرى مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلم "اولاد حريم كريم" المقرر عرضه خلال أسابيع قليلة والذي تشارك به كمنتجة أيضا.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت وتوزيع خارجي روتانا.