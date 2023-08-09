بولندا تنتخب برلمانا جديدا في 15 أكتوبر

من المقرر أن تنتخب بولندا برلمانا جديدا في 15 أكتوبر، حسبما أعلن الرئيس أندريه دودا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء، قائلا إنه حدد هذا الموعد بعد تقييم إيجابي من قبل لجنة الانتخابات.

وفي ذلك اليوم، سيحسم الناخبون 460 مقعدا في مجلس النواب البولندي، الذي يهيمن عليه حزب القانون والعدالة القومي المحافظ الحاكم. وفي الوقت نفسه، من المقرر إعادة تعيين مجلس الشيوخ الأقل أهمية، بأعضائه البالغ عددهم 100 عضو.

وبعد ثماني سنوات في السلطة، ستكون هناك دواع للقلق لحزب القانون والعدالة من أنه لن يكون قادرا على الحكم بمفرده. ومع ذلك، لا تشير استطلاعات الرأي إلى أغلبية للمعارضة، التي يقودها حزب المنصة المدنية الليبرالي المحافظ لرئيس الوزراء البولندي السابق دونالد توسك.

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية في بولندا بيوم 15 أكتوبر باعتباره يوم البابا في ذكرى البابا البولندي يوحنا بولس الثاني. ويأمل حزب القانون والعدالة أن يدلي العديد من الناخبين المحافظين الذين يذهبون إلى الكنيسة بأصواتهم في ذلك الوقت.

وعلى الرغم من أن يوم الانتخابات المحدد قد تم تحديده للتو ، إلا أن الحملة الانتخابية في الدولة الواقعة في شرق الاتحاد الأوروبي مستمرة منذ أسابيع. ويهاجم حزب القانون والعدالة المعارضة بشراسة ويستخدم أيضا لغة معادية لألمانيا.

ويوم الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء ماتيوس مورافيتسكي استقالة وزير الصحة آدم نيدزيلسكي. وكان قد تعرض لضغوط بسبب انتهاك مزعوم للسرية الطبية. وقال مورافيتسكي: "في أوقات الحملات الانتخابية، يجب أن نكون حساسين بشكل خاص للأخطاء".