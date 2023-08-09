تايوان تجري مناورة صاروخية من 15 حتى 17 أغسطس

ذكر مصدر عسكري، أن سلاحي الجو والبحرية في تايوان سيجريان تدريبهما السنوي بالذخيرة الحية، باستخدام صواريخ جو - جو وصواريخ مضادة للسفن في المياه، قبالة الساحل الجنوبي الشرقي من تايوان لمدة 3 أيام، اعتبارا من 15 أغسطس الجاري.

وأضاف المصدر العسكري، أن الاختبار الصاروخي بالذخيرة الحية، الذي يستمر 3 أيام والمسمى "تدريب بصواريخ دقيقة"، هو تدريب عسكري رئيسي، ينظمه سلاحا الجو والبحرية، بالتناوب سنويا، لتقييم الاستعداد القتالي، حسب وكالة الأنباء التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.

وتابع المصدر، أن التدريب سيشهد قيام مقاتلات سلاح الجو - ميراج - 2000 - 5 إس ومقاتلات محلية الصنع، بإطلاق صواريخ جو-جو، متوسطة المدى، طراز "إيه.آي.إم - 120".

وكان جيش تايوان، قد اختتم تدريبات سنوية بالذخيرة الحية "هان كوانج"، استمرت 5 أيام، تختبر قدرة جيش تايوان على صد الحرب الصينية أواخر الشهر الماضي.