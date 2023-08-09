الحكومة الألمانية تبدي دعمها للتوصل إلى حل غير عنيف في النيجر

أبدت الحكومة الألمانية دعمها للجهود الحالية الرامية إلى التوصل إلى حل غير عنيف للصراع في النيجر.

يأتي ذلك قبل القمة الاستثنائية التي تعتزم المجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقدها بشأن الانقلاب في النيجر غدا الخميس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء: "بالطبع نحن نرحب بأن تواصل إيكواس جهودها لاستنفاد كل الخيارات الدبلوماسية وبأن تحاول بهذه الطريقة التوصل إلى حل. ونعلم أيضا أن التهديد بتدخل عسكري لا يزال مطروحا بالطبع".

وتعتزم وزارة الخارجية الألمانية إيفاد مراقب إلى اجتماع غد لإجراء محادثات حول الوضع في النيجر، وقال المتحدث: "مطلبنا كان ولا يزال العودة إلى النظام الدستوري".

ويعتزم رؤساء دول إيكواس الاجتماع في العاصمة النيجيرية أبوجا غدا لاتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدما، وكان اتحاد "إيكواس" هدد باتخاذ إجراءات تصل إلى حد التدخل العسكري في النيجر إذا لم يتم استعادة الدستور. غير أن الرئيس النيجيري بولا تينوبو أعلن على لسان متحدث أن الدبلوماسية "هي أفضل الطرق للمضي قدما" لحل الأزمة في النيجر مشيرا إلى أن هذا هو "الموقف الإجماعي لرؤساء الإيكواس".

يذكر أن الرئيس النيجيري يترأس اتحاد "إيكواس" في الوقت الراهن.

وتعتزم وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه التوجه إلى المنطقة في الأسبوع المقبل حيث ستجري محادثات مع مجموعة "إيكواس"، وذلك حسبما صرحت متحدثة باسم الوزارة في برلين.

وأوضحت المتحدثة أن المحادثات ستدور حول كيفية دعم ألمانيا للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي في النيجر.

ويتضمن برنامج الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي الذي يستمر من يوم الاثنين حتى يوم الخميس في الأسبوع المقبل زيارة موريتانيا ونيجيريا. وتعتزم شولتسه الاستعلام عن مشاريع تنموية هناك.