الرئيس الأمريكي يعتزم زيارة فيتنام قريبا لتعزيز العلاقات معها

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يعتزم زيارة فيتنام قريبا لأن هانوي تريد تحسين العلاقات مع واشنطن.

وقال بايدن، في تصريحات خلال كلمته في فعالية بولاية نيو مكسيكو الأمريكية: "سأذهب إلى فيتنام قريبا، لأن فيتنام تريد تغيير علاقتنا، وأن تصبح شريكا".

وتأتي تصريحات الرئيس بايدن، في الوقت الذي تسعى فيه إدارته لمواجهة نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ولم يكشف عن المزيد من تفاصيل الزيارة المقررة إلى فيتنام.

وفي العام الماضي أطلق الرئيس بايدن، إلى جانب قادة من أستراليا وبروناي والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، الإطار الاقتصادي بين الهند والمحيط الهادئ (IPEF) خلال زيارة إلى طوكيو.

وكان هذا الإعلان أحد محاور زيارة الرئيس الأمريكي للقارة.