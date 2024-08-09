تموين المنيا يحرر 146 محضرا خلال حملات على المخابز والأسواق

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحرير 146 محضرا تموينيا بمراكز ومدن المحافظة، خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة نظمتها مديرية التموين بالتنسيق مع الرقابة التموينية ومباحث التموين، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقا للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير146 محضرا، ففي مجال المخابز البلدية تم تحرير 131 محضرا متنوعا ما بين: "إنتاج خبز ناقص الوزن- تصرف وتجميع دقيق بلدي مدعم - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات".

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 15 محضرا ما بين: سلع منتهية الصلاحية ـ منتجات مجهولة المصدر - عدم الإعلان عن الأسعار ـ شهادة صحية - غش تجاري، كما تم تحرير محضرين في مجال المواد البترولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.