حزب الله يستهدف مقر قيادة لواء إسرائيلي في كريات شمونة بالصواريخ

أعلن حزب الله، أن عناصره استهدفوا اليوم الجمعة مقر قيادة اللواء 769 الإسرائيلي في ثكنة ‏كريات شمونة بصواريخ الكاتيوشا، رداً على اعتداءات إسرائيل على بلدة حناوية الجنوبية، بحسب بيان للحزب.

وكان حزب الله، قد أعلن في بيان سابق، أن عناصره استهدفوا، تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع "المطلة" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية في وقت سابق من اليوم الجمعة، وأصابوه إصابة مباشرة.

‏وأطلقت القوات الإسرائيلية النار ظهر اليوم من الرشاشات الثقيلة باتجاه جبلي "اللبونة" "والعلام" وأطراف بلدة "الناقورة" في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية قبل ظهر اليوم بلدة" الخيام" الجنوبية، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وأغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية صباح اليوم الجمعة على بلدة "الناقورة" في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل شخصين.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان اليوم الجمعة أن الغارة التي نفّذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية هذا الصباح على بلدة" الناقورة" الجنوبية "أدت إلى استشهاد شخصين".

وأغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية صباح اليوم على منطقة "هورا" الحرجية بين بلدتي" ديرميماس" و"كفركلا" في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم أطراف بلدات " دير ميماس" و"كفركلا" و"الخيام" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته قناة " المنار" المحلية التابعة ل " حزب الله".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.