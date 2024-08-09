الجراند طوطو ونوردو وكحلة يتألقون في حفل شبابي بمهرجان صيف بنغازي

أقيم حفل شبابي على هامش مهرجان صيف بنغازي، بمجمع سليمان الظراط، مساء الخميس، بحضور ما يزيد عن 5 ألاف شاب، حيث بدأ الدي جي المغربي بيج، الذي قدم مجموعة من الأغاني للرابر العرب.

ثم بدأ النجم الأول، كحلة، نجم الراب الليبي، الذي لاقى تفاعلاً كبيراً من الجمهور، حيث غنوا معه وتراقصوا على الموسيقى التي يقدمها. ارتدى كحلة تيشيرتاً أسود مكتوباً عليه "المالحة" وعلى ظهره رسومات لمباني بنغازي العريقة، فيما حققت فقرته نجاحاً كبيراً بفضل أغانيه التي تعكس واقع الشباب الليبي والعربي بشكل عام.

بعد ذلك، صعد النجم التونسي نوردو، الذي هتف الجمهور باسمه كثيراً قبل ظهوره على المسرح، مرتديا الكوفية الفلسطينية مؤكداً دعمه الكامل للشعب الفلسطيني.

لاقى نوردو ترحيباً كبيراً خلال غنائه مجموعة من أغانيه المميزة، حيث تهافت الشباب لالتقاط الصور معه. كما صعد أحد الشباب إلى المسرح بعد اختراقه الحواجز ليرقص مع نوردو ويطلب من الأمن تركه برفقته خلال إحدى الأغاني.

ثم فاجأ نوردو الحضور بنزوله من المسرح ليتوجه إلى الجمهور، والتقط معهم الصور التذكارية.

اختتم الحفل نجم الراب المغربي الجراند طوطو، الذي قدم فقرة غنائية لاقت تفاعلاً جماهيرياً كبيراً واستمرت لأكثر من ساعة وسط أجواء شبابية مليئة بالبهجة.

العديد من الشباب الذين لم يتمكنوا من حضور الحفل بسبب نفاد التذاكر كانوا في انتظار الجراند طوطو أمام مجمع سليمان الظراط، وعاد نوردو مجدداً لمشاركة الجراند طوطو في فقرة غنائية سريعة.

الجدير بالذكر أن مؤسسة أجيالنا، الراعية لمهرجان صيف بنغازي، قررت تخفيض أسعار التذاكر بناءً على طلب الشباب، كما قررت أن تكون الدعوة المباعة مسبقاً لفردين، مما أدى إلى حضور جماهيري كبير بمجمع سليمان الظراط، وهو المسرح الدائري الذي تقام فيه حفلات الشباب.