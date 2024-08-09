 القبض على مشتبه به ثالث في النمسا بعد إلغاء حفلات تايلور سويفت - بوابة الشروق
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القبض على مشتبه به ثالث في النمسا بعد إلغاء حفلات تايلور سويفت

تايلور سويفت
تايلور سويفت
فيينا - د ب أ
نشر في: الجمعة 9 أغسطس 2024 - 12:22 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أغسطس 2024 - 12:22 م

بعد إلغاء حفلات المغنية الأمريكية تايلور سويفت في فيينا على خلفية خطط لمهاجمتها، ألقت السلطات الأمنية النمساوية على مشتبه به ثالث.

وقال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر إن المشتبه به من العراق ويبلغ من العمر 18 عاما.

وذكر الوزير أن المشتبه به أقسم الولاء لتنظيم داعش، وكان ضمن المجموعة المحيطة بالمشتبه به الرئيسي /19 عاما/، موضحا في المقابل أنه لم يشارك بصورة مباشرة في خطط الهجوم.

وفي تلك الأثناء، طلب مكتب المدعي العام إيداع المشتبه بهما اللذين تم القبض عليهما من قبل السجن الاحتياطي.

ومن المتوقع أن تقرر المحكمة الإقليمية في فينر نويشتات ما إذا كانت ستفرض الحبس الاحتياطي عليهما في وقت لاحق اليوم.

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