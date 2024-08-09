الغربية: إزالة 63 حالة بناء مخالف وتعدي على الأراضي الزراعية في المرحلة الثانية من الموجة 23

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ23 لإزالة التعديات، التي بدأت "السبت الماضي".

تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 63 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء خلال المرحلة الثانية، مشددًا على المتابعة الدقيقة والتصدي بحزم لأي أعمال بناء جديدة، مع الإزالة الفورية في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

تمت إزالة 26 حالة بناء مخالف على مساحة 1572 متر مربع، وحالتي بناء مخالف على الأراضي الزراعية بمساحة قيراط و2 سهم. كما أُزيلت 35 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 10775 متر مربع، و12 حالة متغيرات مكانية.

وأكد الجندي على تكثيف حملات المرور الميداني في مراكز ومدن المحافظة للتعامل الفوري مع مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء. وأكد متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة، مشددًا على عدم التهاون في محاسبة أي مسئول مقصر في أداء واجبه الوظيفي.