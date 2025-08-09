مصر تعزي غانا في ضحايا حادث تحطم طائرة هليكوبتر أودى بحياة وزيرين

قالت وزارة الخارجية، إن مصر حكومة وشعباً، تعبر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى حكومة وشعب جمهورية غانا في ضحايا تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة الأشانتي والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا من بينهما وزيري الدفاع والبيئة الغانيين وعدد من المسئولين.

وأضافت في بيان، أن مصر تؤكد عن تضامنها الكامل مع جمهورية غانا في هذا الحادث الأليم، وتعرب عن صادق تعازيها لأسر الضحايا.

ولقي وزيران في غانا مع 6 أشخاص آخرين مصرعهم في حادث تحطم مروحية مأساوي بدولة غانا.

وتوفي في الحادث وزير الدفاع إدوارد أوماني بواماه، ووزير البيئة إبراهيم مرتضى محمد.

كما شملت قائمة الضحايا الحاج محمد منير ليمونا منسق الأمن الوطني ووزير الزراعة السابق، إلى جانب صامويل سارفونغ نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي التابع للرئيس ماهاما.