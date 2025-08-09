إيران: حريق كبير في منطقة اقتصادية جنوب غربي طهران

اندلع حريق هائل في المنطقة الاقتصادية الخاصة في كاوه جنوب غربي طهران وألحق أضرارا جسيمة بمستودع صناعي.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، عن رئيس منظمة خدمات الإطفاء والسلامة في بلدية ساوه الإيرانية محمد رضا برزكر قوله: "في الساعة الثالثة صباحا من صباح اليوم السبت، ورد بلاغ عن حريق في مستودعات تخزين البضائع بجمارك المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة كاوه الصناعية، وبدأت عمليات الإطفاء على الفور بإرسال 10 سيارات إطفاء من ساوه، ومدينة كاوه الصناعية".

وأضاف برزكر: "كان أحد المستودعات مكانًا لتخزين الدراجات النارية، وكان يقع بجوار المستودع الذي اشتعلت فيه النيران. وبفضل جهود رجال الإطفاء وموظفي الجمارك، تم إخلاء جميع الدراجات النارية قبل انتشار الحريق، ولم يبق في المستودع سوى تراكم الدخان".

وتابع برزكر: "أما المستودع الآخر، الذي كان يحتوي على الكرتون ولفائف الورق والمواد الزيتية والطلاء، فقد التهمته النيران بالكامل بسبب شدة الحريق، ولحقت به أضرار جسيمة. وبلغت شدة الحريق حدًا أدى إلى تدمير هيكل المستودع، بل و"انهياره".

وأكد أن الحريق تحت السيطرة، لكن لم يتم احتواؤه بالكامل بعد، وقال: "لحسن الحظ، لم تُسجل أي إصابات حتى الآن".

وأعلن رئيس إدارة إطفاء ساوه أن السبب الدقيق للحادث قيد التحقيق من قبل الخبراء، مضيفًا: "تُعدّ منطقة كاوه الاقتصادية الخاصة من أهم المراكز الصناعية في ساوه، وقد ذكّرنا هذا الحادث مجددًا بأهمية مراعاة معايير السلامة في المستودعات الصناعية".