نيوزيلندا وإستراليا تبحثان تعزيز التعاون بين جيشيهما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث زعيما نيوزيلندا وإستراليا، اليوم السبت، تعزيز التعاون بين جيشيهما على خلفية مناورة صينية استثنائية بالذخيرة الحية جرت مؤخرا بالقرب من شواطئهما.

واستضاف رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون، نظيره الإسترالي انتوني البانيز في مدينة كوينزتاون السياحية؛ لعقد اجتماعهما الثنائي السنوي الثاني.

وقال لوكسون، إن بلاده تريد توثيق التعاون العسكري مع إستراليا التي وصفها بأنها "حليف نيوزيلندا الوحيد".

وقال لوكسون للصحفيين: "لقد ركزنا بشكل كبير على العمل المشترك.. نريد أن نكون قوة مضاعفة".

وتأتي تلك القمة في أعقاب تدريبات بحرية صينية؛ لإطلاق نيران أسلحة في فبراير في بحر تسمان، الذي يفصل بين استراليا ونيوزيلندا.

وأجبرت التدريبات، شركات الطيران التجارية على تحويل مسار رحلاتها.