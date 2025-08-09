 نيوزيلندا وإستراليا تبحثان تعزيز التعاون بين جيشيهما - بوابة الشروق
السبت 9 أغسطس 2025 12:22 م القاهرة
نيوزيلندا وإستراليا تبحثان تعزيز التعاون بين جيشيهما

ملبورن - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: السبت 9 أغسطس 2025 - 12:08 م | آخر تحديث: السبت 9 أغسطس 2025 - 12:08 م

بحث زعيما نيوزيلندا وإستراليا، اليوم السبت، تعزيز التعاون بين جيشيهما على خلفية مناورة صينية استثنائية بالذخيرة الحية جرت مؤخرا بالقرب من شواطئهما.

واستضاف رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون، نظيره الإسترالي انتوني البانيز في مدينة كوينزتاون السياحية؛ لعقد اجتماعهما الثنائي السنوي الثاني.

وقال لوكسون، إن بلاده تريد توثيق التعاون العسكري مع إستراليا التي وصفها بأنها "حليف نيوزيلندا الوحيد".

وقال لوكسون للصحفيين: "لقد ركزنا بشكل كبير على العمل المشترك.. نريد أن نكون قوة مضاعفة".

وتأتي تلك القمة في أعقاب تدريبات بحرية صينية؛ لإطلاق نيران أسلحة في فبراير في بحر تسمان، الذي يفصل بين استراليا ونيوزيلندا.

وأجبرت التدريبات، شركات الطيران التجارية على تحويل مسار رحلاتها.

