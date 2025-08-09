تقرير: نونيز في طريقه للانضمام إلى معسكر الهلال الخارجي

كشفت تقارير صحفية خارجية عن اقتراب وصول داروين نونيز، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي إلى ألمانيا، تمهيدًا للانضمام لمعسكر نادي الهلال السعودي.

وذكرت شبكة أوبسيرفادور أن المهاجم الأوروجوياني، داروين نونيز اتجه إلى ألمانيا، من أجل إتمام إجراءات انتقاله لصفوف الهلال خلال الصيف الجاري بصورة رسمية.

وأشار التقرير إلى أن نونيز سيصل إلى ألمانيا خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك من أجل الانتظام في معسكر الهلال، للاستعداد للموسم القادم، بعد حسم الاتفاق على الصفقة بصورة رسمية".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن صفقة انتقال داروين نونيز إلى الهلال كلّفت خزينة النادي السعودي حوالي 53 ملايين يورو، وذلك بعد حسم الاتفاق على جميع التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة.

يُذكر أن نادي الهلال كان قد ضم 3 لاعبين بشكل رسمي إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهم، علي لاجامي من النصر، وعبد الكريم دارسي، من الأهلي، وثيو هيرنانديز من ميلان الإيطالي.