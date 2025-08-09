اتحاد اليد ينعى يحيى طارق ناشئ سبورتنج

أعرب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة خالد فتحي، عن خالص تعازيه لأسرة اللعبة، في وفاة يحيى طارق رضا، لاعب فريق سبورتنج مواليد 2009.

ونشر الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانًا جاء فيه:" ببالغ الحزن والأسى، يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة خالد فتحي، وأعضاء المجلس، وجميع العاملين ولجان الاتحاد، بخالص العزاء إلى أسرة كرة اليد المصرية، في وفاة المغفور له بإذن الله، يحيى طارق رضا، لاعب نادي سبورتنج مواليد 2009، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".