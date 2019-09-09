«تطوير التعليم» يبدأ عامه الثاني بالروضة والصفين الأول والثاني الابتدائي

يبدأ طلاب رياض الأطفال والصفين الأول الابتدائي والثاني الابتدائي، الأربعاء المقبل، الدراسة بجميع المدارس الحكومية والرسمية للغات والمصرية اليابانية والخاصة، وذلك قبل بدء الدراسة بجميع المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي بحوالي 10 أيام.

ومن المقرر أن تستمر الدراسة لمرحلة الروضة والصفين الأول والثاني الابتدائي حتى يوم 28 مايو 2020، بواقع 38 أسبوعا تقريبًا، حتى يتمكن المعلمون من تدريس الطلاب المناهج الجديدة في وقت كافٍ، فيما يبدأ طلاب الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي الدراسة من يوم السبت 21 سبتمبر 2019 وحتى 4 يونيو 2020، بواقع 35 أسبوعا تقريبا.

وفي هذا الإطار، أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وشددت الوزارة على المديريات التعليمية بجميع محافظات مصر بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة قبيل بدء العام الدارسي الجديد.

كما انتهت الوزارة من تدريب جميع معلمي الروضة والصفين الأول والثاني الابتدائي، وإلزام معلم الصف الأول الابتدائي العام الماضي بالنقل مع فصله للصف الثاني في العام الجديد، مع عدم جواز نقل المعلم المكلف بالتدريس في الصفوف المطبق بها النظام التعليمي الجديد من المدرسة إلا بعد مرور 3 سنوات.

وكان المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قد اعتمد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019-2020، والتي اشتملت على مواعيد بداية ونهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وكذلك مواعيد امتحانات الترم الأول وامتحانات نهاية العام.

وتضمنت الخريطة الزمنية انطلاق الترم الأول من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر الجاري وينتهي يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، ويبدأ الترم الأول للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر الجاري وينتهي يوم الخميس 23 يناير 2020، وبذلك يكون الدراسة الفعلية لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي هي 111 يوما بعد حذف أيام العطل والإجازات، بالإضافة إلى 94 يوم دراسة فعلية للفصل الدراسي الثاني بعد حذف أيام العطل والإجازات لتكون عدد أيام الدراسة الفعلية للعام الدراسي 205 أيام.

وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي بالفصل الدراسي الأول 104 أيام بعد حذف أيام العطل والإجازات، بالإضافة إلى 96 يوم دراسة للفصل الدراسي الثاني بعد حذف أيام العطل والإجازات، لتكون عدد أيام الدراسة الفعلية للعام الدراسي 200 يوم.

كما حددت الخريطة الزمنية بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 11 يناير 2020، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ويوم 2 مايو 2020 امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالمحافظات، ويوم 16 مايو 2020 بداية امتحانات الدبلومات الفنية، وتكون امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 6 يونيو 2020.

ومع بداية العام الدراسي الجديد، يدخل نظام التعليم الجديد "تعليم 2.0" محطته الثانية ليطبق على مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، ليكون بذلك مطبقًا على "4 صفوف"، ويدرس الطلاب في هذه الصفوف: (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، وباقة متعددة التخصصات تضم العلوم والدراسات، والتربية الدينية، والتربية البدنية والصحية)، ويوزع كتاب المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية "Connect plus" على الطلاب المقيدين بمدارس اللغات، مع بداية العام الدراسي.

كما تقرر أن تكون مادة الرياضيات في كتاب منفصل هذا العام، غير مدمجة مع الباقة، فيما تدور محاور جميع مناهج الصفوف الأولى حول: (من أكون - العالم من حولي - كيف يعمل العالم - التواصل) بشكل متدرج من "KG1" وحتى الثاني الابتدائي.

ويعتمد نظام التقييم بالصفوف الأولى، على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية، والمهارات الشفهية والتحريرية، باستخدام مقياس الأداء المتدرج على النحو التالي: (يفوق التوقعات دائمًا ويرمز له باللون الأزرق - يلبي التوقعات ويرمز له باللون الأخضر - يلبي التوقعات أحيانًا ويرمز له باللون الأصفر - أقل من المتوقع ويرمز له باللون الأحمر).

وفي نهاية كل فصل دراسي، يتسلم ولي الأمر تقريرًا يعبر عن أداء التلميذ، وتحفظ صورة منه في ملف التلميذ، ولن يؤدي الطلاب الاختبارات التقليدية في منتصف أو نهاية العام الدراسي.

وفي إطار تدريب معلمي رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من البرنامج التدريبي التنشيطي لجميع معلمي رياض الأطفال بجميع المحافظات، كما تم الانتهاء من تدريبات اللغة الإنجليزية لمدربي رياض الأطفال "connect" ومدربي الصفين الأول والثاني "connect plus" بإجمالي 860 مدربا.

وأوضحت الوزارة أنه جاري تدريب جميع معلمي اللغة العربية للصف الأول الابتدائي على مهارات اللغة العربية وجميع معلمي الرياضيات على مهارات الرياضيات، وكذلك تدريب 5440 موجها ومعلم أول مرشد من الإدارات التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى تدريب مديري المدارس الابتدائية، كما تم الانتهاء من المرحلة الثالثة من تدريب 488 من معلمي اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية الرسمية والرسمية لغات ومعلمي العلوم والرياضيات في المدارس الابتدائية الرسمية لغات.

وفيما يتعلق ببرنامج ربط الصفوف الدراسية "Connecting Classrooms"، أنهت الوزارة خطة التدريبات لـ80 من معلمي المدارس الرسمية بمحافظة البحر الأحمر، كما قررت عقد ورش عمل تدريبية بالشراكة مع شركة مايكروسوفت لـ650 من مدربي شهادات مايكروسوفت (MCE – MOS – MTA) لتنمية مهاراتهم ولمواكبة التحديثات التي تمت في البرامج التدريبية لهذه الشهادات واختباراتها؛ وذلك تمهيدًا لتدريب المعلمين الراغبين في الحصول على هذه الشهادات.

وأضافت أنه جاري تدريب 1110 من موجهي ومعلمي الصف الأول الابتدائي من 557 مدرسة ابتدائي بمحافظة الفيوم بالتعاون مع دار نهضة مصر للنشر، وذلك على برنامج "قيم المواطنة" بهدف تنمية وبث روح القيم والأخلاق والمواطنة لدى التلاميذ من خلال التواصل مع أهم مؤثر في التلميذ وهو المعلم.

وكانت وزارة التعليم قد أكدت أهمية إنجاح المشروع القومي للتعليم، وإعادة بناء الإنسان المصري من خلال إنشاء نظام تعليمي جديد والذي انطلق في سبتمبر 2018 وحصلت من خلاله أول دفعة من أطفالنا في مراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مناهج جديدة تمامًا متطورة، مشيرة إلى اهتمام رئيس الجمهورية بالإسراع في إعداد مناهج الصفوف التالية بعد الصف الثاني الابتدائي.

كما نوهت بدور المُعلم في استخدام الوسائل التكنولوجية وتطبيق المناهج المطورة في المدارس، مؤكدة أن هذا لن يأتي إلا من خلال التدريب ورغبة المُعلم نفسه في التطوير واستخدام الأدوات التكنولوجية المتاحة له في الفصول.