محافظ القاهرة يؤكد ضرورة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنقل العام

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم اجتماعا مع رئيس هيئة النقل العام وعدد من قيادات الهيئة أكد خلاله على ضرورة الاستغلال الأمثل لمواردها وأصولها العقارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للهيئة من ايرادات تتناسب مع المصروفات والعمل على تطوير سيارات الهيئة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى ضرورة إستكمال خطة هيئة النقل العام من تحديث لأسطولها والبالغ أكثر من 3000 أوتوبيس وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء ، ترشيدا للنفقات والحفاظ على البيئة.

وطالب المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة على مركبات الهيئة وتحصيل حقوق الهيئة مع إلغاء التعاقدات مع شركات النقل غير الملتزمة بخطوط السير أو التعريفة المقررة حفاظا على المال العام .