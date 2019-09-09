نبيل: التقييم لن يخضع لتدخل العنصر البشري ويتم على ثلاث مراحل



تعلن وزارة السياحة، اليوم الاثنين، عن بدء تطبيق معايير تقييم الفنادق بمختلف مستوياتها.

وقال تامر نبيل، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن بعض معايير تصنيف الفنادق التى سيعلن عن بدء العمل بها، جديدة ولم تكن موجودة من قبل فى التقييمات السابقة، مضيفا أن التصنيف الجديد تضمن إدخال أنواع من الفنادق لم تكن موجودة من قبل، مثل أماكن الإقامة فى المعسكرات (الكامبات)، والتى لها معايير تختلف عن الفنادق العادية، كما تم وضع معايير مستقلة للفنادق فى الأماكن الساحلية (الغردقة وشرم الشيخ) تختلف عن نفس درجة الفنادق التى توجد فى المدن الأخرى مثل القاهرة والأقصر وأسوان، كما أن معايير تقييم الفنادق بالساحل الشمالى تختلف عن نظيرتها التى توجد فى الإسكندرية.

وأوضح أن إجراء التقييم لن يخضع لتدخل العنصر البشرى؛ حيث سيتم التقييم على ثلاث مراحل، أولها من موظفى التفتيش فى قطاع الفنادق بالوزارة، والثانية من موظفى الشركة الإسبانية التى تتولى وضع معايير التصنيف؛ حيث سيوجد أحد عاملى الشركة فى الفنادق كنزيل عادى، ليقوم بتقييم مستوى الخدمة وفقا لتصنيف الفندق، وبعد انتهاء إقامته سيتحدث إلى مسئولى الفندق واستكمال تقييمه، أما المرحلة الثالثة فستعتمد على تقييم النزلاء من مختلف أنحاء العالم.

كانت غرفة الفنادق انتهت من وضع معايير تقييم المنشآت الفندقية، بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية منذ عدة أشهر، وحسب تصريحات سابقة لرئيس غرفة الفنادق، ماجد فوزى، من المفترض أن يتم بدء تطبيق هذه المعايير على جميع المنشآت الفندقية خلال عام من اعتماد وزارة السياحة لها.

وبدأت غرفة الفنادق بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، تطبيق هذه المعايير على ٢٠ فندقا فئة ٣ و٤ و٥ نجوم، كبداية لمعرفة مدى قابلية الفنادق لتطبيق هذه المعايير، وتم الانتهاء من تدريب المفتشين والإداريين بالوزارة، والذين سيتولون عمليات التفتيش والرقابة على جودة الخدمة بالفنادق.