«لويدز بانكنج» تعلق برنامج إعادة شراء الأسهم

قررت مجموعة "لويدز بانكنج جروب" المصرفية البريطانية تعليق برنامجها لإعادة شراء جزء من أسهمها المطروحة في الأسواق، بعد دعاوى التعويضات التي أقامها عملاء لأكبر بنك تمويل عقاري في بريطانيا بسبب اتهامها بالاحتيال في بيع وثائق التأمين على أقساط القروض.

وبحسب بيان صادر عن المجموعة فإنها اضطرت إلى رصد 2ر1 مليار جنيه إسترليني (5ر1 مليار دولار) إضافية إلى جانب 8ر1 مليار جنيه إسترليني كانت قد خصصتها في الربع الثالث من العام الحالي لمواجهة هذه التعويضات التي جاءت أعلى كثيرا من التوقعات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن "لويدز" قررت "تعليق الجزء المتبقي من برنامج إعادة شراء الأسهم والمقدر بحوالي 600 مليون جنيه إسترليني من إجمالي البرنامج المقدر قيمته بحوالي 75ر1 مليار جنيه إسترليني".

وأضافت بلومبرج أن وثائق التأمين ضد التخلف عن سداد أقساط الديون كانت تباع باستخدام وسائل ترويج قوية بما في ذلك ادعاء شركات التأمين أن الحصول على هذه الوثائق إجباري للحصول على القرض المصرفي.

وفي بعض الأحيان كان يتم بيع هذه الوثائق دون شرح طبيعتها للعملاء. وكان عدد آخر من البنوك البريطانية منها "رويال بنك أوف سكوتلاند" قد رصدت مليارات الجنيهات الاسترليني لتغطية تداعيات هذه الفضيحة.