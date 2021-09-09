أعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت أن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب التي جرت في المغرب أمس، بحصوله على 97 مقعدا، بحسب النتائج المؤقتة الخاصة بـــ96% من مجموع المقاعد.

وقال لفتيت، خلال ندوة صحفية بمقر وزارة الداخلية، الليلة الماضية، إن حزب الأصالة والمعاصرة حل ثانيا بحصوله على 82 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال بـ78 مقعدا والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ35 مقعدا. أما حزب "العدالة والتنمية"، الذي يقود الائتلاف الحاكم، فحصل على 12 مقعدا فقط مقابل 125 مقعدا في الانتخابات الماضية.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن لفتيت القول إن نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق بلغت على المستوى الوطني 35ر50% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، في مقابل 42% سنة 2016.

ورفض سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية التعليق على النتائج، ونقل الموقع الإلكتروني للحزب عنه القول: "ننتظر تسلم المحاضر لكي نقول رأينا في النتائج".

وقال إن الأمانة العامة ستعقد لقاء استثنائيا صباح اليوم.