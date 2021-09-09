الليرة التركية تواصل التراجع وسط تكهنات بخفض أسعار الفائدة

تراجعت الليرة التركية، اليوم الخميس، لليوم الثالث، بعد إعلان البنك المركزي تحويل تركيز سياسته إلى التضخم الأساسي، ما أثار تكهنات بخفض أسعار الفائدة.

وانخفضت الليرة بنسبة 0.5% إلى 8.5188 ليرة لكل دولار، مسجلة أكبر تراجع بين عملات الأسواق الناشئة.

كما تراجعت السندات والأسهم المحلية.

وكان محافظ البنك المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو أكد أمس على أهمية التركيز على دور "الأسعار الأساسية" عند النظر إلى السياسة النقدية.

وقال: "الظروف الاستثنائية، خاصة الناجمة عن الجائحة، تزيد من أهمية مؤشرات التضخم الأساسية".

وأضاف: "في أنحاء العالم، عندما يتم تحديد موقف السياسة النقدية، يتم أخذ المؤشرات الجوهرية، التي لا تشمل العوامل العابرة الناتجة عن أمور خارج تأثير السياسة النقدية، كأساس."

وواصل التضخم العام في تركيا الارتفاع للشهر الثالث في أغسطس إلى 19.25% على أساس سنوي، مقابل 18.95% في يوليو.

وعلى الجانب الآخر، أظهر مؤشر التضخم الأساسي أنه، بعيدا عن المواد متقلبة الأسعار مثل الأغذية والطاقة، تراجعت الأسعار على أساس سنوي إلى 16.76% مقابل 17.22% في الشهر السابق.

ويبقي البنك المركزي الفائدة الرئيسية عند 19% منذ مارس.